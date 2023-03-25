Движение машин массой более пять тонн ограничили на автозимниках двух районов Югры

В Югре ввели ограничение движения транспорта общей массой более пять тонн на автозимниках Октябрьского и Березовского района. Связано это с повышением температуры воздуха, сообщили в Телеграм-канале «Управление автодорог Югры».

«В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха от 0 до +10 градусов с 20:00 часов 24 марта года и до наступления периода со стабильно низкой температурой воздуха, (ориентировочно 27.03.2023) будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более пять тонн, кроме машин оперативных служб и рейсовых автобусов на зимних автомобильных дорогах Октябрьского района и Березовского района», – говорится в сообщении.

Так, ограничения коснется следующих зимников Октябрьского района:

«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»;

«69 карьер - с. Пальяново»;

«п. Большие Леуши - п. Карымкары»;

«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный»;

«п. Урманный - с. Каменное»;

«п. Сергино - пгт. Андра»;

«пгт. Приобье - с. Перегребное», в том числе «Подъезд к с. Перегребное»;

А также ограничение будет на зимних автомобильных дорогах Березовского района: