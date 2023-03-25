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В Октябрьском и Березовском районах ввели ограничение движения на зимниках из-за потепления

Движение машин массой более пять тонн ограничили на автозимниках двух районов Югры

В Октябрьском и Березовском районах ввели ограничение движения на зимниках из-за потепления
Фото: ru.freepik.com

В Югре ввели ограничение движения транспорта общей массой более пять тонн на автозимниках Октябрьского и Березовского района. Связано это с повышением температуры воздуха, сообщили в Телеграм-канале «Управление автодорог Югры».

«В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха от 0 до +10 градусов с 20:00 часов 24 марта года и до наступления периода со стабильно низкой температурой воздуха, (ориентировочно 27.03.2023) будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более пять тонн, кроме машин оперативных служб и рейсовых автобусов на зимних автомобильных дорогах Октябрьского района и Березовского района», – говорится в сообщении.

Так, ограничения коснется следующих зимников Октябрьского района:

  • «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»;
  • «69 карьер - с. Пальяново»;
  • «п. Большие Леуши - п. Карымкары»;
  • «п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный»;
  • «п. Урманный - с. Каменное»;
  • «п. Сергино - пгт. Андра»;
  • «пгт. Приобье - с. Перегребное», в том числе «Подъезд к с. Перегребное»;

А также ограничение будет на зимних автомобильных дорогах Березовского района:

  • «Газовая трасса - с. Саранпауль»;
  • «д. Ломбовож - с. Саранпауль»;
  • «пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»;
  • «д. Сартынья - п. Сосьва»;
  • «п. Сосьва - д. Кимкьясуй»;
  • «п. Сосьва - д. Ломбовож»;
  • «пгт. Березово - с. Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»;
  • «с. Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»;
  • «пгт. Игрим - д. Анеева»;
  • «пгт. Игрим - д. Сартынья»;
  • «д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. УстьМанья»;
  • «пгт. Игрим - п. Светлый»;
  • Ледовая переправа ч/з р.Ятрия;
  • Ледовая переправа ч/з р.Щекурья.

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Сегодня в 16:53, просмотров: 130, комментариев: 0
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