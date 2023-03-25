Продавец одного из павильонов Сургута незаконно продал алкоголь несовершеннолетней

В Сургуте 50-летней продавец одного из павильонов по улице Маяковского незаконно продал несовершеннолетней девушке бутылку слабоалкогольного напитка. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

«Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

Отметим, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.