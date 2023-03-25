Движение по зимним автомобильным дорогам в Кондинском районе Югры закроют

Автозимники в Кондинском районе в Югре закрываются с 25 марта. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Управление автодорог Югры».

«С 25 марта 2023 года закрывается движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам в Кондинском районе», – говорится в сообщении.

Так, закрывают движение на следующих участках: