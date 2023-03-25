В Советском районе Югры ребенок провалился в канализационный колодец

Накануне в Советском районе Югры ребенок упал в открытый канализационный колодец. Взрослые, находящиеся рядом, услышали крики и оперативно вытащили его. Пострадавший не получил травм и находится дома с родителями.

«Во время очистки снега на придомовой территории, сдвигаемыми снежными массами сдвинули деревянную крышку колодца, который из-за снежных завалов оказался не виден. Ребенок, играя на снежной куче, скатился в сторону колодца. На место инцидента оперативно выехал руководитель коммунального предприятия и рабочие для ограничения доступа к колодцу. Руководитель предприятия пообщался с семьей и принес извинения за возникшую ситуацию», – сообщили в пресс-службе администрации Советского района.

На настоящий момент канализационный колодец закрыли, а близлежащую территорию оградили.