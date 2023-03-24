Югра перевыполнила планы по строительству новых домов

В 2022 году Югра перевыполнила план по вводу жилья – 877,8 тысячи квадратных метров (из которых 231 тысяча – индивидуальное жилищное строительство). Благодаря этому в новые квартиры и дома переехали 45 тысяч семей. Это сделало свой вклад в федеральные показатели. Согласно отчету премьер-министра Михаила Мишустина, в целом по России было введено в эксплуатацию 103 млн квадратных метров жилья, более 3,5 млн семей купили либо получили новые квартиры. При этом было расселено и снесено 3 млн квадратных метров аварийных домов, их покинули 193 тысячи человек.

И здесь Югра ведет важную работу на своей территории. «В регионе на учете 2 миллиона 553 тысячи квадратных метров аварийного, фенольного, ветхого деревянного многоквартирного жилья, – приводит слова Натальи Комаровой департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. – Мы расселяем аварийный жилищный фонд опережающими темпами, занимаем по этому показателю второе место среди субъектов Российской Федерации».

«Уже в прошлом году переселено почти 10 тысяч человек из более 160 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Переселение идет в новые, современные, комфортные жилые комплексы. На это с учетом регионального и муниципального софинансирования, а также средств финансовой поддержки государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» предусмотрено порядка 12,9 миллиардов рублей», – отметил директор окружного департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Григорий Невоструев.