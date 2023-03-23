Каждый пятый югорчанин готов отказаться от работы, где запрещено пользоваться айфонами

В Югре 45% владельцев айфонов откажутся от их использования, если это будет нужно для трудоустройства. Только каждому пятому не нужна работа, где запрещают пользоваться смартфонами данной марки. Об этом сообщает SuperJob.

Ради новой работы 34% женщин готовы отказаться от американского девайса и 55% мужчин.

Чем старше респонденты, тем меньше их смущает требование отказаться от смартфона Apple ради найма на работу: 36% среди жителей Югры до 34 лет и 58% среди граждан старше 45 лет.

Владельцы айфонов с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц преданы своим девайсам меньше тех, чей заработок ниже: откажутся от продукции Apple ради трудоустройства 59 и 44% соответственно.