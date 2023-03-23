Четыре медали привезли югорские пауэрлифтеры с чемпионата России для слепых

В Челябинске завершился чемпионат России по пауэрлифтингу среди слепых спортсменов, где шестеро югорчан завоевали золотую, серебряную и две бронзовые медали. Мужская сборная Югры в общекомандном зачете заняла первое место.

Серебро в весовой категории 67,5 кг завоевал Азат Фаррахов из Нижневартовска. Второе место также у Арсена Иманалиева из Радужного, он выступал в весовой категории 90 кг. Серебряные медали на счету представительницы Нягани Ольги Николаевой ввесовой категории 82,5 кг и нефтеюганца Григория Примы,его весовая категория 60 кг. Третье место в весовой категории 100 кг занял сургутянин Марлен Шахметов.

Впервые после долгого перерыва в рамках чемпионата России по пауэрлифтингу спорта слепых провели первенство, в котором выступил атлет из Нижневартовска Евгений Кумпан. Пожав в сумме 240 кг, югорчанин занял первое место.

«На мой взгляд, было удачное выступление. Все наши спортсмены завоевали награды. Конечно, есть к чему стремиться, поэтому работаем дальше в усиленном режиме», – комментирует тренер Муза Гайфетдинова.