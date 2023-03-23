Руководство Фонда капремонта Югры отчиталось о работе перед югорчанами

За первые 35 лет работы (с 2014 по 2049 годы) фонд капремонта Югры планирует привести в порядок 6 169 домов, причем некоторые – не единожды. Общая площадь работ – 22 млн квадратных метров. На данный момент фонд заявил о проведении капремонта в 2 555 домах, где живут более 570 тысяч югорчан. На это народ «скинулся» своими 23 млрд рублей. Такие данные привел гендиректор Югорского фонда капремонта Андрей Бойко в ходе прямого эфира на базе Центра управления регионом.

«Согласно жилищному законодательству, все собственники обязаны своевременно и в полном объеме производить оплату за капремонт. Представители льготных категорий граждан также не освобождаются от уплаты взносов. Однако они имеют право на компенсацию затрат, – рассказал Бойко. – Для получения информации по вопросам порядка и условий предоставления субсидий и компенсаций по уплате взносов на капитальный ремонт, гражданам необходимо обращаться в окружной департамент социального развития, либо непосредственно по месту жительства в «Агентство социального благополучия населения Югры», осуществляющее предоставление указанных мер социальной поддержки».