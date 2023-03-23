Суд Югры рассмотрит дело о взяточнице из Фонда капремонта

В Югре будут судить бывшую сотрудницу Фонда капремонта. По версии следствия, злоумышленница, занимая должность начальника отдела, превысила свои полномочия и получила взятку в размере более 500 тысяч рублей. «Вознаграждение» она получила от фирм, которые просрочили сроки сдачи ввода в эксплуатацию многоквартирных домов. Чиновница повлияла на принятие решения в пользу застройщиков, получив от них в качестве вознаграждения деньги.

«Должностное лицо обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело было возбуждено по материалам УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре», – заявили в региональном управлении СК.

По уголовному делу следователями СК России собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

По информации СМИ, обвиняемой может быть советница главы Сургута Мария Ванькова. Администрация города дала комментарий по этому поводу:

«Работа всех без исключения муниципальных служащих находится в постоянном поле зрения правоохранительных органов, это штатная работа по борьбе с коррупцией, которая необходима. Администрация города всегда оказывала и будет оказывать максимальное содействие правоохранительным органам в этой работе.

Вместе с тем, по данной ситуации вопросы правоохранительных органов, которые, как следует из материалов СМИ, могут быть адресованы Марии Ваньковой, не имеют отношения к её сегодняшнему месту работы. Более того, утверждать что-либо в части её виновности или невиновности может только суд, до вынесения его решения обвинять кого-либо некорректно.

Предлагаем дождаться результатов рассмотрения вопроса в суде, не нарушая принципов презумпции невиновности. На данный момент Мария Ванькова находится в отпуске».