Трех сотрудников МУПа Югорска привлекли к ответственности за пожар в котельной

В Югорске трех сотрудников МУПа «Югорскэнергогаз» привлекли к ответственности за пожар в котельной, в результате которого свыше тысячи горожан остались без тепла в морозы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники ведомства выявили в ходе проверки нарушения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

«В целях устранения нарушений межрайонный прокурор внес в адрес директора МУП «Югорскэнергогаз» представление, которое рассмотрено и удовлетворено, три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Также прокуратура возбудила в отношении главного инженера учреждения административное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Инженеру назначили наказание в виде штрафа. Нарушения при эксплуатации котельной были устранены.

Пожар в котельной Югорска произошел 18 ноября 2022 года. В результате пострадали три человека, двоих из которых госпитализировали, пишет ТАСС. Свыше тысячи человека из-за пожара остались без теплоснабжения, при этом в городе похолодало до -13-15 градусов.