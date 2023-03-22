Полицейские Сургутского района расследуют уголовное дело о вымогательстве

В полицию Сургутского района обратился 43-летний местный житель с заявлением о вымогательстве. Он рассказал, что оставил заявку на сайте оказания интимных услуг. После этого ему позвонил неизвестный, который представился криминальным авторитетом Сургута и потребовал перевести на его счет более 22 тысяч рублей.

На телефон югорчанина также поступили угрозы применения насилия в отношении его сестры. После этого он перевел деньги на указанный счет.

Полицейские начали поиски шантажиста. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.