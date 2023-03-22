В ХМАО были пойманы шесть осужденных, которые находились в федеральном розыске

На территории ХМАО состоялся первый этап межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Надзор - 2023». По подведенным итогам рейда были обнаружены и задержаны шесть осужденных, находившихся в федеральном розыске.

«В суды направлено 37 материалов для решения вопроса дальнейшего отбывания наказания осужденными, в том числе на отмену/замену наказания на лишение свободы, продление испытательного срока, возложение дополнительных обязанностей и ограничений», – сообщает врио заместителя начальника уголовно-исполнительной инспекции Андрей Шатских.