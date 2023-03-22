В ХМАО за 2022 год произведено более 35 тысяч дотаций крови и ее компонентов

За прошлый год почти 13 тысяч югорчан сдавали кровь и ее компоненты, причем 2 096 жителей региона сделали это впервые. Об этом в ходе подведения итогов сообщил главный врач региональной Службы крови Юрий Чемакин.

Отмечается, что в 2022 году в учреждении было совершено 35 347 донаций, из них более 29 000 кроводач, 2 872 донаций плазмы и свыше 2 500 процедур тромбоцитафереза. Благодаря этим показателям была достигнута 100% удовлетворенность заявок от 24 медицинских организаций округа.

В завершении встречи главный врач Юрий Чемакин поблагодарил коллективы учреждения за плодотворную работу и успешное решение возложенных задач. «Уверен, что и в этом году мы будем работать в прежнем режиме, сохраняя высокое качество компонентов донорской крови и обеспечивая безопасность доноров», – резюмировал он.