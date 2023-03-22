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Восемь медалей на Первенстве России завоевали югорские гиревики

В гиревом спорте сборная Югры забрала восемь медалей

Восемь медалей на Первенстве России завоевали югорские гиревики
Фото: t.me/ugra_official

В Омске завершилось Первенство России по гиревому спорту, где югорчане завоевали четыре золотых, три серебряных и одну бронзовую медали.

Сургутянка Анна Руднева принесла сборной Югры два золота – в одиночном жонглировании и жонглировании в женской паре. Две медали завоевала Анастасия Кошурникова из Сургута, которая заняла первое место в парном жонглировании и второе место в длинном цикле. Также в длинном цикле в весовой категории 58 кг первое место заняла Алена Пестерева из пгт. Федоровский, а серебряная награда досталась Ангелине Зиновьевой из Сургутского района.

Среди юниоров серебряную и бронзовую награды в длинном цикле завоевали сургутяне Алексей Сергеев и Аркадий Николаев.


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Сегодня в 10:33, просмотров: 207, комментариев: 0
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