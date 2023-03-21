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Югорские санврачи рассказали, как улучшить сон

В Роспотребнадзоре ХМАО назвали продукты для крепкого сна

Югорские санврачи рассказали, как улучшить сон
Фото: pixabay

Чтобы крепко спать и высыпаться, надо выключать гаджеты и телевизор за два часа до сна и быть в постели уже в 22:00. Это - одна из главных рекомендаций Роспотребнадзора ХМАО. Вот еще несколько:

  • наладить распорядок дня: просыпаться и ложиться спать примерно в одно и то же время;
  • в течение дня уделять время физической активности;
  • ограничить курение, прием алкоголя, не переедать перед сном;
  • проводить расслабляющие процедуры перед сном: полежать в ванне, почитать книгу, послушать спокойную музыку;
  • установить температурный режим в спальне так, чтобы ощущалась приятная прохлада;
  • исключить сон в дневное время.

Важный элемент хорошего сна - питаться правильно и по режиму. Специалисты рекомендуют ужинать за два-три часа до сна, чтобы пища усвоилась и не было дискомфорта. Шоколад, чай и все продукты, содержащие кофеин, не рекомендуется употреблять во второй половине дня.

Большинство специалистов голосуют за средиземноморскую диету как наиболее рациональную и сбалансированную. В ее составе – свежие овощи и фрукты, злаковые, бобовые, орехи, оливковое масло, молочные продукты, рыба, птица.

«На вашем столе будут продукты, содержащие мелатонин, серотонин и витамин D. Жирная рыба, особенно дикая, морская, богата омега-3 жирными кислотами. А дуэт солнечного витамина и омега-3 как раз участвует в регуляции серотонина и может улучшить сон. Свежая вишня и виноград также содержат мелатонин. Хорошо помогает подготовить организм ко сну кислый вишневый сок. Да в принципе и любые ягоды могут помочь уснуть из-за высокого содержания антиоксидантов и фолиевой кислоты. Аминокислота триптофан, необходимая для синтеза гормона сна, в достатке содержится в твердых сырах, твороге, орехах, овсяной каше», - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Югры.

Если блюда из этих продуктов употреблять в течение дня, исключая время перед сном, то состояние и качество сна будут улучшаться. Если перед сном одолевает чувство голода, можно выпить кефир, съесть нежирный йогурт без добавления сахара. Успокаивающие напитки, например, травяные чаи также помогают крепкому сну.


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Сегодня в 12:36, просмотров: 147, комментариев: 0
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