Застройщик из ХМАО заплатит 20-миллионный штраф за взятку чиновнице

Компания ООО «Западно-Сибирская строительная компания «Лидер» заплатит 20-миллионный штраф за взятку чиновнице Жилстройнадзора. Такое решение вынес мировой судья, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

В суде установили, что в 2019 году представитель компании передал инспектору Жилстройнадзора Елене Куцуровой взятку в размере свыше 2 млн рублей.

«Деньги предназначались за изготовление и выдачу подложных заключений о соответствии построенных объектов установленным требованиям, на основании которого в дальнейшем обществом получены разрешения на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию в п.г.т. Высокий», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения по статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица, в крупном размере. На имущество и денежные средства юрлица наложили арест.

Ранее инспектора Жилстройнадзора признали виновной в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к 8 годам заключения. Уголовное дело о даче взятки в отношении представителя компании-застройщика находится на рассмотрении в суде.