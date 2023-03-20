Правительство ХМАО выделит крупную субсидию для региональных правоохранителей

Правительство ХМАО поможет закупить для полиции новые транспортные средства и оборудование. Так, правоохранители получат субсидию в размере 60 миллионов, которая позволит покрыть все расходы. Департамент региональной безопасности продлил соглашение с МВД России по оснащению региональной полиции до 2025 года.

«Оно дополняется мероприятием по приобретению навигационного оборудования, видеорегистраторов для наружных служб, дактилоскопических станций, оперативно-служебного транспорта», — заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Отмечается, что финансирование будет проходить через окружной и федеральный бюджет.