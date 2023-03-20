86 пьяных водителей задержали на дорогах Югры за неделю

За неделю на дорогах ХМАО задержали 86 водителей с признаками опьянения. Один из них стал виновником аварии, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции округа.

ДТП произошло на одном из центральных перекрестков Пыть-Яха. Водитель Nissan, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «УАЗ». Происшествие обошлось без пострадавших.

«Виновник автоаварии находился в состоянии опьянения. Процедура медицинского освидетельствования показала, что у водителя присутствует наличие 0,92 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении водителя Nissan составили протокол. Ему грозит административный штраф в сумме 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет.