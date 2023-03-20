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Югорчане стали победителями международного чемпионата по традиционному оленеводству

Югорская команда победила в первом международном чемпионате по традиционному оленеводству

Югорчане стали победителями международного чемпионата по традиционному оленеводству
Фото: телеграм-канал "Югра-официально"

Команда из ХМАО одержала победу в первом международном чемпионате по традиционному оленеводству, который прошел в Якутии 15-19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства

«Первое место в общекомандном зачете чемпионата по оленеводству заняла команда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Второе место присуждено команде Ямало-Ненецкого автономного округа, третье место - команде Якутии», - говорится в сообщении.

Первый в стране международный чемпионат по традиционному оленеводству прошел в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) с 15 по 19 марта. На чемпионате собрались более 250 человек из 13 регионов России, а также Китая, Монголии, Гренландии, Исландии. Всего в соревнованиях участвовали 18 команд.


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Сегодня в 14:41, просмотров: 287, комментариев: 0
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