Лыжник из ХМАО стал победителем и призером Чемпионата России

Югорский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем и призером Чемпионата России. Он завоевал золото и серебро в спринте и скиатлоне, сообщает пресс-служба регионального департамента физкультуры и спорта.

«Первый соревновательный день открыли мужским спринтом. Югорчанин показал время 4 минуты 4,24 секунды. С отставанием в 3,47 секунды серебряным призером стал Александр Тереньтев (Архангельская область). Бронзу с результатом +4.56 завоевал Александр Большунов (Архангельская область)», - рассказали в пресс-службе.

Серебряную медаль Сергей Устюгов завоевал в скиатлоне на 30 км. Победителем гонки стал российский лыжник Александр Большунов. Тройку лучших замкнул представитель Тюменской области Иван Якимушкин.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 18 марта в Тюмени. Соревнования продлятся до 26 марта. Впереди у спортсменов гонки на 15 км, командный спринт, эстафета масс-старт в классическом и свободном стиле.