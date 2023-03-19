Реабилитационные мощности Югры могут пригодиться всей России

Югра включается в процесс реабилитации мужчин, вернувшихся из зоны боевых с посттравматическим синдромом и инвалидностью. Для этого будут использоваться нарабатываемые годами методики адаптивного спорта и психологического восстановления.

«Нам важно понимать, что можно предложить каждому конкретному человеку для решения его проблемы, что, в то же время, могло бы помочь и другим. В автономном округе уже наработаны определенные практики. По оценкам федеральных экспертов, в Югре есть база, созданы методики и технологии, которые используются не только спортсменами в адаптивных видах спорта, но и широким кругом лиц», – приводит слова Натальи Комаровой департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Существующую в регионе программу адаптивной физической культуры доработают с учетом потребностей людей, вернувшихся из зоны боевых действий. В систему реабилитации в Югре входят 181 учреждение, почти 400 специалистов и 516 спортивных сооружений для занятий.

В целом инициатива разработана по приказу президента о создании комплексной программы, которая обеспечит участников боевых действий и их семьи всем необходимым для восстановления и адаптации.