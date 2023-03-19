Пенсионеры сталкиваются с трудностями при трудоустройстве в ХМАО, показал опрос

Югорские компании неохотно берут на работу пенсионеров. Только в 4 из 10 предприятиях людей пенсионного возраста рассматривают наравне с молодыми специалистами. Каждый третий работодатель периодически трудоустраивает соискателей пенсионного возраста на некоторые должности. Об этом говорится в опросе SuperJob, пишет «Сургутская трибуна».

«Чаще всего кандидатам пенсионного возраста в ХМАО открыты вакансии квалифицированных рабочих и сотрудников сферы сбыта (23 и 20% соответственно от числа работодателей, принимающих на работу пенсионеров). 17% компаний готовы нанять пенсионеров на позиции ИТР, по 15% - на должности водителей и бухгалтеров», - отмечают исследователи.