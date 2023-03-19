Сергей Безруков открыл фестиваль «ЭХО БДФ - Югра» в Нижневартовске

В Нижневартовске стартовал фестиваль «ЭХО БДФ - Югра». На шесть дней югорский город станет столицей искусства, театра и детства. Гости и жители региона смогут посетить спектакли, показы художественных и анимационных фильмов — лауреатов БДФ.

«Программа фестиваля включает в себя встречи с детскими писателями, мастер-классы с актерами, лабораторию для молодых режиссеров и образовательную программу для представителей творческих профессий», - сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Открыл фестиваль актер Сергей Безруков. Он представил на сцене Дворца искусств спектакль с оркестром «Маленький принц».