Система онлайн-мониторинга лесных пожаров заработает в ХМАО

В Югре в 2023 году запустят систему онлайн-мониторинга лесных пожаров. Об этом сообщил директор регионального департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин.

«В Югре в июне 2023 года планируется запуск автоматизированной информационной системы "Лесоохранитель" - первой подобной в регионе. Она создается для дистанционного мониторинга земель автономного округа и автоматизированного обнаружения пожаров на ранней стадии с указанием координат очага возгорания», - цитирует ТАСС главу департамента.

Ключевой особенностью системы является оперативность получения информации о возникновении задымления или пожара за счет обработки данных напрямую с камер видеонаблюдения, уточнил Ципорин. Камеры установят на специально выверенных местах в лесах округа, а информация будет оперативно передаваться специалистам экстренных служб.

В 2022 году в Югре произошло больше всего лесных пожаров среди российских регионов. По сравнению с 2021 годом их число выросло более чем на треть - до 439, а пройденная огнем площадь увеличилась более чем в 24 раза - до 401 тыс. га.