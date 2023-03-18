Стартовала заявочная кампания премии #МЫВМЕСТЕ

Югорчан приглашают поучаствовать в соискании международной премии #МЫВМЕСТЕ — уже идет заявочная кампания.

Как сообщает департамент общественных связей Югры, премия объединяет волонтеров, которые предлагают инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни.

«В 2023 году мероприятие проводится в третий раз. В этом году премией предусмотрено 11 номинаций, грантовый фонд — 90 млн рублей», — отмечают в департаменте: югорчане могут до 15 мая подать заявку и получить статус победителя регионального этапа.

В 2022 году национальный трек премии собрал 33 437 заявок — победители получили в том числе гранты на реализацию собственных социально значимых проектов. Среди них, например, проект «Парус» собачьей надежды» ООО «Империя» из Нефтеюганского района, ставший лидером в треке «Бизнес», проект «Волшебники Югры» из Нефтеюганска, занявший третье место в третье место в номинации «Лидеры социальных изменений», а также проект «Фудшеринг» из того же города, ставший третьим в треке «Волонтеры», номинация «Большая перемена».