Жители тюменской «матрешки» отказались от покупки дорогостоящих товаров

В регионах тюменской «матрешки» в январе - феврале 2023 года зафиксировано снижение покупательской способности. После предновогодних распродаж потребители придерживались сберегательной модели поведения, отказываясь от приобретения дорогостоящих товаров, сообщает пресс-служба тюменского отделения Банка России.

«Торговые центры отмечают снижение расходов населения на непродовольственные товары, а умеренный рост выручки в основном связывают с повышением цен. В феврале наблюдалось некоторое охлаждение спроса на авиабилеты, туристические поездки и услуги кинотеатров после его роста в январе», - говорится в сообщении.

При этом несколько ожил автомобильный рынок. Эксперты связывают это с расширением предложения автомобилей китайских брендов с 9% в 2022 году до 16% в 2023-м.

Эксперты предполагают, что рекордные объемы ввода жилья и выдачи ипотечных кредитов в конце прошлого года могут оказать влияние на повышение потребительской активности жителей региона. Прогнозируется увеличение спроса на ремонтные работы, строительные и отделочные материалы, мебель и бытовую технику для обустройства нового жилья.