Депздрав ХМАО раскрыл статистику по уличным травмам

Около 7000 югорчан получили травмы на улицах за три неполных месяца 2023 года. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова во время прямого эфира.

«По данным департамента здравоохранения, зафиксировано почти семь тысяч случаев травмирования людей на улицах. Ответственность остается за соответствующими структурами», — подчеркнула глава ХМАО.

Наталья Комарова также отметила и другие проблемы. Например, все больше жителей округа жалуются на некачественный вывоз снега. Больше всего претензий зафиксировано в Нефтеюганске, Сургуте и Нижневартовске.