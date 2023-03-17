Ограничения для транспорта ввели на югорских зимниках из-за потепления

В Октябрьском районе ХМАО ввели ограничения на зимних автомобильных дорогах в связи с прогнозируемым потеплением до +5 градусов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Дороги Югры».

На зимниках «пгт. Октябрьское- с. Большой камень» и «С. Большой Камень- п. Большие Леуши» введены ограничения для транспорта общей массой более 10 тонн. На зимнике «Подъезд к с. Большой Алтым» - для транспорта общей массой более 5 тонн. Исключение сделано для машин оперативных служб и рейсовых автобусов.

Ограничения движения будут действовать в круглосуточном режиме до наступления периода со стабильной температурой воздуха ниже -10 градусов.