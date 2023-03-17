Житель Югры заплатит 50 тысяч рублей за покусанного его собакой трехлетнего ребенка

Прокуратура Югры добилась взыскания компенсации морального вреда за нападение собаки на трехлетнего ребенка. Изначально хозяин пса должен был заплатить пять тысяч рублей. Однако после обжалования сумму компенсации увеличили до 50 тысяч.

«Во время прогулки на дачном участке на трехлетнего мальчика напала собака соседей. Мальчик получил телесные повреждения и проходил лечение в медицинском учреждении. Случившееся произошло по вине хозяина собаки, который оставил животное без присмотра, в свободном выгуле без намордника и поводка», − рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

Напоминаем, ранее пострадавшая от укусов собаки девочка из Югры получила почти 300 тысяч рублей.