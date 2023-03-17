Соревнования по конкуру пройдут в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийск для участия в соревнованиях съедутся юные наездники из регионов «тюменской матрешки». С 22 по 27 марта на базе конноспортивного клуба «Мустанг» пройдут соревнования по конкуру и выездке, а с 28 марта по 3 апреля — соревнования по конному спорту, посвященные 100-летию образования государственного органа управления в сфере спорта.

«В соревнованиях примут участие порядка ста всадников из Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области: мальчики и девочки 10-14 лет, юноши и девушки 14-18 лет», - рассказали в пресс-службе регионального департамента физкультуры и спорта.

Среди участников-югорчан — спортсмены из Мегиона, Югорска, Нягани, Советского и Сургутского районов.