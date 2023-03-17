В Радужном врачи вырезали из матки женщины огромную миому

В Радужном 48-летней женщине удалили трехкилограммовую миому матки. Пациентка обратилась к докторам в неотложном порядке 13 марта с жалобами на боли в животе. По результатам дообследования выявлена миома тела матки больших размеров и в самом узле было зафиксировано нарушение кровообращения.

«В результате проведенной операции была удалена матка с миоматозными узлами весом более трех килограммов. Операция и ранний послеоперационный период протекает без осложнений. Пациентка находится в удовлетворительном состоянии. После завершения реабилитационного периода пациентка сможет вернуться к привычному образу жизни. По словам специалиста, миома — одно из самых распространенных заболеваний женской репродуктивной системы», – сообщили в депздраве.