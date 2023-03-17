Сильный ветер, снег и дождь ожидаются в выходные в ХМАО

Синоптики прогнозируют в предстоящие выходные в ХМАО неблагоприятные погодные условия. На территории округа пройдет снег с дождем и подует сильный ветер, сообщается на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в субботу, 18 марта, будет облачно с прояснениями, местами пройдет снег, мокрый снег и дождь. В отдельных районах гололедные явления, метель. Температура воздуха днем составит +2-3 градуса, ночью - 0-6 градусов, местами похолодает до -10-15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

В воскресенье, 19 марта, ожидается переменная облачность и небольшой снег местами. Днем столбик термометра покажет -2-7 градусов, местами -12 градусов. Ночью похолодает до -10-21 градуса, при прояснениях до -27 градусов. Порывы ветра будут достигать 18 м/с.