Недостающее освещение установят на реконструируемой трассе Сургут - Лянтор

Специалисты устанавливают линии электроосвещения на реконструируемом участке региональной трассы «Сургут - Лянтор». Освещение появится по двум направлениям движения трассы с 21-го по 26-й км, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Специалисты подрядной организации уже установили 290 опор освещения, сейчас выполняют монтаж светодиодных светильников. До конца летнего периода будет проложен электрокабель и запущено электроснабжение по постоянной схеме», - говорится в сообщении.

Также на указанном участке трассы установят осевое барьерное ограждение. Это важно, поскольку ежедневно по дороге проезжает более 32 тысяч автомобилей.

Реконструкция трассы «Сургут - Лянтор» началась в 2021 году. Специалисты уже выполнили укладку верхнего слоя покрытия и укрепление обочин, заменили две водопропускные трубы и завершили работы по переустройству коммуникаций. Также завершилось строительство моста через реку Калинка - в октябре прошлого года по нему запустили движение транспорта.

Завершить работы планируется до конца ноября 2023 года.