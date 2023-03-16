В Югре подорожали овощи и макароны, но подешевели сыр и крупа

Тюменьстат зафиксировал рост цен в ХМАО на овощи (на 17%), колбасные изделия (3,4%) и макароны (1,2%). Подорожание мяса, рыбы и морепродуктов не превысило 1%.

При этом снизилась стоимость круп (на 3,6%), сыр (3,4%). По сравнению с декабрем на 3,3% подешевел сахар, на 2,6% — подсолнечное масло, на 1,7% — молоко. Доступнее стал хлеб и алкоголь, снижение цен не превысило 1%. Не изменилась за эти месяцы только цена на яйца.

Специалисты также сравнили цены в магазинах Югры в феврале 2023 года и декабре 2022 года. Согласно полученным данным, продовольственные товары подорожали на 1,8%, тогда как по России показатель равен 2,1%. При этом снизились цены на непродовольственные товары на 1,3% и услуги на 0,3%.