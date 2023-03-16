159 новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО за сутки

В 20 муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявили 159 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте - 40, Ханты-Мансийске - 17, Кондинском районе - 15, Лангепасе - 13, Нефтеюганске - 12. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 10 новых случаев заражения.

На момент выявления у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 - пневмония, у 1 - бессимптомно. Контакт установлен в 159 случаях, уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Вылечился за сутки 141 человек, за весь период пандемии – 259 819 югорчан. Умерли за весь период 2 610 пациентов с ковидом.