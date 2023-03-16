Фестиваль искусств «Зеленый шум» пройдет в Югре в апреле

В Югре пройдет XI молодежный фестиваль «Зеленый шум». Торжественное открытие состоится 17 апреля в Сургутской филармонии, сообщили в пресс-службе окружного департамента культуры.

«Зеленый шум» — это площадка для встреч молодых исполнителей друг с другом, с публикой и с мастерами. «Молодые музыканты из разных городов России и Европы на форуме заявляют о своих талантах, обмениваются опытом с коллегами, объединяются в новых творческих проектах. Сегодня молодежный фестиваль искусств “Зеленый шум” можно назвать творческим брендом Югры», - рассказал директор департамента культуры Югры Артур Латыпов.

В рамках фестиваля 19 и 20 апреля откроется семинар «Мастерская музыкальной журналистики». А вечером 19 апреля Екатерина Мечетина исполнит сольный фортепианный концерт, посвященный 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.

Подробная информация размещена на официальном сайте Сургутской филармонии и в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».