Соревнования по охотничьему биатлону пройдут в Ханты-Мансийске во второй раз

В Ханты-Мансийске 18 марта во второй раз пройдут соревнования по охотничьему биатлону. Турнир состоится на базе отдыха «Остяко-Вогульск». Участникам предстоит преодолеть три километра по пересеченной местности на специальных лыжах-подволоках, рассказали в пресс-службе окружного правительства.

«Спортсмены продемонстрируют не только высокую скорость и выносливость, но и меткость в стрельбе из винтовки, а также сноровку в установке капкана и разведении костра», - говорится в сообщении.

На лыжню выйдут и юные участники от 14 до 17 лет - их ждет облегченная программа состязаний. Перед основными стартами все желающие смогут побороться в северном многоборье.