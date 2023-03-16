Госавтоинспекторы помогли югорчанину найти потерявшегося пса

Госавтоинспекторы Белоярского района помогли местному жителю найти потерявшегося пса. В вечернее время при проверке документов горожанин попросил правоохранителей сообщить ему, если они увидят домашнего питомца при несении службы. Он поделился, что его любимец сорвался с поводка и убежал.

«На маршруте патрулирования госавтоинспекторы капитан полиции Вячеслав Науменко и старший лейтенант полиции Иван Чаренцев заметили собаку, подозвали ее. Пес отозвался на кличку и подошел к стражам правопорядка. Госатоинспекторы позвонили белоярцу и сообщили, что нашли пса, с ним все в порядке. Мужчина сразу же приехал, собака обрадовалась хозяину», – сообщили в Телеграм-канале «Полиция Югры».

Пес благополучно вернулся домой. Белоярец искренне поблагодарил полицейских за помощь.