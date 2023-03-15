16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7457   EUR  80,8763  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Косметическая компания начнет выпуск дезодорантов и кремов из югорских дикоросов

Косметическая компания из ХМАО начнет выпуск дезодорантов и кремов из сибирских ягод и трав

​Косметическая компания начнет выпуск дезодорантов и кремов из югорских дикоросов
Фото: pixabay

Косметическая компания «Берегиня» из Югры запускает в апреле производство дезодорантов и кремов из сибирских ягод и трав. Об этом гендиректор фирмы Светлана Колисниченко рассказала агентству «Интерфакс».

«Компания продала в прошлом году 100 тыс. единиц косметики. На это год ставим цель увеличить продажи в 1,5 раза - до 150 единиц с учетом того количества новинок, которые мы планируем выпустить», - сообщила она.

«Берегиня» производит косметические товары из брусники, еловой хвои, ягеля, скорлупы кедрового ореха и других ингредиентов, собранных в сибирских лесах. В ассортименте компании - более 150 наименований косметической продукции, многие из которых - с применением дикорастущего сырья.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:04, просмотров: 284, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Тюмень поделится опытом развития интеллектуальных транспортных систем 721
  2. ​Объем инвестиций в экономику Тюменской области вырос до 358 млрд рублей 705
  3. ​Тюменская область представила туристический потенциал на международной выставке 671
  4. Умственно отсталые подростки из ХМАО целый месяц насиловали третьеклассницу 549
  5. В Сургуте из-за течи в трубопроводе по дороге разлилась вода 529
  6. Росстат опубликовал итоги Всероссийской переписи населения 505
  7. Жители Советского района стали фигурантами уголовных дел о патронах 484
  8. За трое суток более 50 сургутян были госпитализированы с переломами 481
  9. Жители югорской деревни заплатили 190 тысяч рублей за техническую воду 449
  10. ​Сургут и Ханты-Мансийск лидируют в ХМАО по суточной заболеваемости ковидом 433
  1. ​Был ли майдан? 13265
  2. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 7550
  3. Горводоканал предлагает сургутянам перейти на электронные платежки 2315
  4. Поверенный Его Величества 2246
  5. ​Стрельба в Нижневартовске: оцепили двор жилого дома 2183
  6. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 марта? // АФИША 2094
  7. ​Бороться с детьми проще, чем со взрослыми. Поэтому и раздулся ажиотаж вокруг «Рёдана» 2061
  8. Город Нового года 2011
  9. Губернатор ХМАО экстренно вылетела в Нижневартовск 2004
  10. ​Какие квартиры пользуются спросом в финальном доме квартала «Булгаков»? 1999
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 16882
  2. ​Был ли майдан? 13265
  3. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 9653
  4. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 8339
  5. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 7550
  6. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6232
  7. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 5304
  8. Продажа кирпичей 4576
  9. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 4403
  10. Полвека назад в Сургуте… 4394

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика