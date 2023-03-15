Следж-хоккейный клуб «Югра» стал победителем чемпионата России в шестой раз

Следж-хоккейный клуб «Югра» в шестой раз стал чемпионом России. Борьбу за этот титул вела четверка сильнейших команд: действующий чемпион России «Югра» из ХМАО, «АКМ» из Тульской области, «Феникс» из Московской и «Удмуртия им. В.Н. Кузнецова» из Удмуртской Республики.

«Обыграв «Удмуртию» 2:1, югорские следж-хоккеисты вышли в серию финальных игр до трех побед, где соперником стал тульский «АКМ следж». Первая и вторая игра закончились победой наших парней 7:1 и 6:0. Итог финальной встречи – 2:1 в пользу СХК “Югра”», - рассказали в пресс-службе регионального департамента физкультуры и спорта.

В составе югорской команды выступили серебряные призеры Паралимпийских игр по следж-хоккею – Илья Волков, Василий Варлаков, Николай Терентьев, Владимир Литвиненко.

Чемпионат по следж-хоккею организован Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и проходит с 5 по 16 марта в городе Алексино Тульской области.