Два подростка с умственной отсталостью из ХМАО приглашали домой и насиловали ученицу третьего класса

В коррекционной школе Березовского района стало известно о малолетних братьях-насильниках, которые приглашали к себе домой третьеклассницу и там насиловали. Мальчикам 14 и 16 лет, оба состоят на учете у психиатра из-за умственной отсталости. Об этом сообщает 86.RU, опираясь на Telegram-канал «Осторожно, Югра» и слова источника в силовых структурах.

«Двое братьев из поселка Березово целый месяц приглашали школьницу к себе в гости, где совершали с ней «насильственные действия сексуального характера». Следственный комитет проводит следственные действия», — говорит источник.

В следственном комитете данную информацию комментировать отказались и попросили отправить в ведомство запрос.