Реконструкция трассы Югорск - Таежный продлится больше двух лет

В Югре в этом году начнется реконструкция участка автомобильной дороги Югорск – Таежный протяженностью 18,9 км. По плану работы продлятся больше двух лет и завершатся осенью 2025 года, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Трасса будет проходить по существующему направлению дороги, тем не менее, для обеспечения безопасного проезда на некоторых участках будет выполнено спрямление. Специалисты подрядной организации выполнят подготовительные работы, устройство земляного полотна и дорожной «одежды» из асфальтобетона для обеспечения требуемых прочности, устойчивости и стабильности, также будет выполнено устройство продольных канав и кюветов», - рассказали в пресс-службе.

Кроме того специалисты выполнят переустройство инженерных коммуникаций, отремонтируют мост через реку Эсс и заменят водопропускные трубы. На трассе появятся элементы обустройства: дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, а на аварийно опасном участке — новые линии освещения.

Трасса Югорск - Таежный входит в опорную сеть дорог России. Она обеспечивает «выход» с территории Югры в Свердловскую область и на сеть федеральных дорог страны.