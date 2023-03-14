Губернатор Югры обсудила с жителями региона новые правила по обращению с животными

Очередная тема прямого эфира, проведенного Натальей Комаровой, вызвала живой интерес у жителей Югры: «Ответственный хозяин. В Югре меняются правила обращения с животными». Почти двухчасовой разговор собрал около 240 тысяч просмотров в сети ВКонтакте. Участники обсудили эти новые правила и нюансы их исполнения, поделились лучшими практиками, выработали некоторые решения о повышения безопасности и для югорчан, и для животных.

Только за первые два месяца 2023 года Центр управления регионом зафиксировал на «тепловой карте» Югры 542 сообщения, связанных с безнадзорными животными. Это достаточно много. И правительство автономного округа принимает соответствующие решения.

«С 2021 года в Югре реализуется концепция обращения с животными с установлением в документе цели – формирование ответственного, гуманного отношения к животным и обеспечение к 2025 году наличия владельца у каждого животного. С начала этого года в округе на основании названного документа введена новая правовая конструкция в области обращения с животными без владельцев», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Кратко опишем эти изменения. Во-первых, теперь безнадзорное животное, пойманное на улице, спустя полгода содержания в приюте окончательно переходит в муниципальную собственность. Во-вторых, полномочия по стерилизации, вакцинации и чипированию таких животных передано в бюджетное учреждение «Ветеринарный центр», который с начала года уже принял в своих стенах более 500 брошенных питомцев. В-третьих, в Югре ужесточены правила содержания и выгула животных – за их нарушение уже выписаны 67 административных протоколов. В-четвертых, к 2025 году все муниципалитеты региона должны быть на 100 процентов обеспечены инфраструктурой для выгула и дрессировки собак, а также утилизации их продуктов жизнедеятельности.

Для сбора помощи бесхозяйным животным, пристройке оных в новые дома, а также выработке ответственного отношения у людей к тем, кого они приручили, в Югре регулярно проходят разнообразные акции. По словам и.о. руководителя ветеринарной службы региона Дины Кузьминой, благодаря таким мероприятиям удалось отдать в добрые руки почти 550 собак, а также собрать 14 тонн сухих кормов, причем самыми активными муниципалитетами в этом плане стали Сургут, Когалым и Белоярский район. Вот и сейчас в регионе идет акция «Веснушка», в ходе которой до 30 апреля пройдут разные мероприятия, включая бесплатную стерилизацию, вакцинацию против бешенства и чипирование собак.

В Сургуте в этом плане позитивно отличился «Барбос-Фест», объединивший несколько зоозащитных организаций и более тысячи жителей города. «В увлекательной форме мы познакомили детей с ответственным отношением к четверолапым. У гостей фестиваля была возможность бесплатно чипировать и вакцинировать своих домашних питомцев, а приютским хвостикам – найти дом и многое, многое другое. В таком формате все это было впервые», – рассказал в ходе эфира участник мероприятия, волонтер движения «Дай лапу!» Рамиль Нуриев.

Но звучали во время разговора и жалобы, причем серьезные. Потому что в некоторых муниципалитетах можно нарваться на стаи бродячих собак, представляющих угрозу для людей, особенно, детей. Глава Югорска Алексей Харлов после вопроса одной из жительниц признал – проблема есть, и в последние месяцы количество заявок на отлов бездомных собак выросло.

«Все жители, особенно, дети, должны чувствовать себя безопасно по пути на работу или в школу, поэтому все сигналы оперативно передаются в службу отлова. Сейчас максимальное внимание направлено на улицы Мира, Магистральная, район 5-й школы. В районе второй школы работу служб осложняет местная жительница, ежедневно подкармливающая собак, – объяснил Харлов. – По адресу многократно выезжали специалисты ветслужбы, администрации. Количество рейдов сейчас увеличено. Еще раз отметим – мы знаем о существующей проблеме. Администрация города рассматривает все возможные законные варианты помощи службе по отлову животных и муниципальному приюту, в котором на данный момент содержится более 50 собак».

Собственно, тема приютов тоже заняла часть времени эфира – муниципалитеты либо уже что-то построили, либо занимаются возведением, либо ищут для этих новых объектов землю. Но их задача также – содержать площадки для выгула собак, и к этому у югорчан регулярно возникают вопросы и претензии. В частности, их забывают почистить от снега, не ставят урны и не обновляют пакеты для уборки экскрементов. На это у Натальи Комаровой был четкий ответ: «Субсидия, которая выделяется муниципалитетам для исполнения переданных государственных полномочий в этой сфере должна сокращаться на тот объем, на который работа оценивается, как невыполненная, создание и содержание таких площадок входит в эти обязательства».

Завершая эфир, губернатор обозначила коллегам дальнейший вектор движения: «Спасибо за разговор, мы договорились о работе в некоторых направлениях, которые должны принести пользу, потому что предложения по этому поводу были сформулированы в ходе командного взаимодействия и отношения к поставленным задачам. Благодарю всех за участие, и прошу помнить об одном – люди, оставайтесь человеками. Спасибо».