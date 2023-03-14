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Историки будут искать сокровища югорского князя, спрятанные 400 лет назад

Князь югорских земель 400 лет назад закопал на своих владениях драгоценности, и местные историки будут его искать

Историки будут искать сокровища югорского князя, спрятанные 400 лет назад
Фото: NEFT

Югорские историки из некоммерческой организации «Малая родина» расследуют легенду о 40 горшках с драгоценностями, которые 400 лет назад спрятал местный князь. Об этом стало известно NEFT от самих ученых.

«Эта легенда была записана на Иртыше в конце XIX века и, как недавно выяснилось, местные жители до сих пор помнят ее отголоски. Это продолжение средневековых преданий, подтверждения которым мы нашли в глухих таежных лесах прошлым летом. Поэтому этот сюжет для нас в приоритете», — рассказала директор «Малой родины» Алена Родионова.

Легенда гласит, что князь, правящий Югорскими землями, однажды нанял русских крестьян и повел их на работы с завязанными глазами. Они выкопали для нанимателя 40 погребов, куда правитель опустил 40 горшков с драгоценностями. Однако неизвестно, какие именно сокровища ждут того, кто их найдет.

«Нужно обратить внимание, что в легенде фигурирует не золото, а драгоценности. Понятия драгоценностей у людей того времени и у нас немного разные. Своего золота на этой территории не было, а привозное встречалось редко. Большое значение здесь имели, например, наконечники стрел, другие виды оружия, пушнина. Он же наверняка не на полтысячи лет планировал это спрятать, скорее всего, сохранить до поры до времени. Так что найти дорогие материальные ценности мы не планируем», — объяснила Родионова корреспонденту.


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Сегодня в 17:13, просмотров: 314, комментариев: 0
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