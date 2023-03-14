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Сургут лидирует в ХМАО по заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Сургуте и Нягани зафиксированы самые высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом

Сургут лидирует в ХМАО по заболеваемости ОРВИ и гриппом
Фото: pixabay

За неделю с 6 по 12 марта в ХМАО зарегистрировано 87,6 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения. Это ниже уровня предыдущей недели на 18,5% и ниже эпидемического порога на 8,4%. В возрастной структуре заболеваемости удельный вес взрослых (от 15 лет и старше) составил 42,9%, детей – 57,1%, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«В территориальной структуре заболеваемости доминирует население городов Сургут на 38,7%, Нижневартовск – 10,1%, г. Нефтеюганск– 7,7%, Сургутский район– 6,0%. Рост заболеваемости отмечается в Сургутский район на 12,9% и Нижневартовский район на 8,6%, в остальных муниципальных образованиях снижение заболеваемости», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что наиболее высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Сургуте и Нягани - в 1,6 и 1,4 раза выше окружного.

Из-за ОРВИ и гриппа ученики 222 классов в 27 школах ХМАО ушли на дистанционное обучение. Это в 3,7 раза больше, чем неделей ранее, отмечает ТАСС. Также на дистант переведены ученики всех школ в Нефтеюганском районе.


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Сегодня в 16:14, просмотров: 316, комментариев: 0
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