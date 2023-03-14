Число умерших от коронавируса югорчан достигло 2 610 человек

В 12 муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Ханты-Мансийске - 40, Сургуте - 18, Нижневартовске - 9. В других городах и районах округа зафиксировано от 1 до 6 новых заболевших.

На момент выявления у 95 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 - пневмония, у 2 - бессимптомно. Контакт установлен в 98 случаях, отметили в пресс-службе регионального правительства.

Также за сутки в Югре от коронавируса скончался один человек. Общее число умерших достигло 2 610 человек. Вылечился за сутки 321 пациент, за весь период пандемии – 259 455 югорчан.