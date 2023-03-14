Югорчане заняли пятое место по сбору бумажного и картонного вторсырья

Жители ХМАО собрали и сдали на переработку более 65 тысяч килограммов бумажного и картонного вторсырья в ходе всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл. С этим результатом округ занял пятое место среди субъектов России, сообщает пресс-служба правительства Югры.

«Акция #БумБатл направлена на возможность проявить заботу о природе, сдав бумагу на переработку, соревнуясь по количеству собранной макулатуры. Бумагу сдавали в детских садах, школах, вузах, колледжах, офисах компаний-участников и пунктах приема», - рассказали в пресс-службе.

Всего в акции приняли участие более двух миллионов человек из 85 регионов. Они собрали 63 миллиона килограммов макулатуры