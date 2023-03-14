Toyota столкнулась с грузовиком в Сургутском районе - погибли двое взрослых и ребенок

Три человека погибли в ДТП в Сургутском районе утром накануне, 13 марта. Авария произошла на 138 км автодороги «Сургут – Когалым - граница ХМАО». По данным Госавтоинспекции региона, 28-летний водитель Toyota, двигаясь со стороны Ноябрьска в сторону Сургута, не справился с управлением и допустил занос автомобиля с последующим столкновением с фурой Scania.

«В результате ДТП водитель и пассажиры Toyota - 24-летняя девушка и 2-летняя девочка - скончались на месте автоаварии до приезда скорой помощи, а пассажиры этого же автомобиля - 6-месячная девочка и 50-летняя женщина - получили травмы и были доставлены в больницу города Сургута», - рассказали в пресс-службе ведомства.