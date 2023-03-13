164 новых заболевших ковидом выявили в ХМАО за сутки

В Югре растет число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в 15 муниципалитетах региона выявили 164 новых случая заражения. Двумя днями ранее было 110.

Больше всего новых заболевших зафиксировано в Сургуте - 65, Ханты-Мансийске - 31 и Кондинском районе - 13. В других городах и районах округа выявлено от 1 до 10 случаев заражения.

На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 5 - пневмония, у 1 - бессимптомно, уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Выздоровел за сутки 71 человек, за весь период пандемии – 259 134 югорчанина. Умерли за весь период 2 609 пациентов с коронавирусом.