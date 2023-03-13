Пять медалей завоевали югорские спортсмены на чемпионате России по пауэрлифтингу

Спортсмены из ХМАО завоевали пять медалей на чемпионате России по пауэрлифтингу. В копилке югорчан 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Чемпионат проходит в Екатеринбурге с 9 по 14 марта.

«Первое место среди мужчин в весовой категории 59 кг занял Георгий Клименко (г. Советский), также югорчанин установил рекорд России. Еще одну золотую медаль завоевал вартовчанин Алексей Хамов», - сообщили в пресс-службе регионального департамента физкультуры и спорта.

Серебряную медаль получил сургутянин Руслан Балабанов, а бронзовым призером среди мужчин стал Евгений Васюков также из Сургута. Бронзовую медаль в копилку женской сборной на Чемпионате принесла Нина Козлова из Советского.

По итогам соревнований мужская сборная Югры заняла первое место. Женская сборная в общекомандном зачете оказалась на втором месте.